В Кочкуровском районе разыскивается пропавший без вести мужчина

В Кочкуровском районе сотрудники правоохранительных органов разыскивают местного жителя, который несколько месяцев назад пропал без вести.

Кафтайкин Геннадий Владимирович 1970 года рождения, проживающий в селе Сабаево, 19 апреля нынешнего года ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что мужчина был одет в черную вязаную шапку, болоньевую куртку того же цвета, синие джинсы и черные ботинки.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении мужчины, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8 (83439) 2-11-02, 38-59-48, 8 (83439) 2-10-48.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф