В Мордовии лишили водительских прав автомобилистов, страдающих серьезными заболеваниями

В Рузаевском районе прокуратура добилась прекращения действия права на управление транспортными средствами у граждан, которые страдают заболеваниями, не позволяющими садиться за руль.

Сотрудниками Рузаевской межрайонной прокуратуры было установлено, что четыре местных жителя, которые имеют водительские удостоверения и периодически садятся за руль своих транспортных средств, должны быть лишены соответствующего права, поскольку по причине болезни трое из них состоят на учете у врача-психиатра в Рузаевской межрайонной больнице, а один – у врача-нарколога.

В Рузаевский районный суд были направлены четыре административных исковых заявления о прекращении у данных граждан действия прав на управление транспортными средствами.

Указанные требования были удовлетворены.

Источник: prokrm.ru