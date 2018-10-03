В УФСИН РФ по Республике Мордовия прошел особенный тренинг

В УФСИН РФ по Республике Мордовия прошел необычный тренинг для психологов психологической лаборатории.

Тренинг под названием «История осины» провела старший психолог психологической лаборатории исправительной колонии №18 Евгения Рыжова.

Главными задачами указанного мероприятия стало осознание своих индивидуальных особенностей, осмысление собственной модели поведения, развитие интереса к себе, а также повышение уверенности.

Стоит отметить, что проведение подобных тренингов уже успело стать традицией, сложившейся в психологической службе.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su