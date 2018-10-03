В Саранске первоклассникам рассказали о Правилах дорожного движения

В одной из школ Саранска сотрудники Госавтоинспекции провели акцию, направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Мероприятие было проведено в СОШ №11. Более 150 учеников первых классов в доступной форме узнали о Правилах дорожного движения. Правоохранители и представители общественности рассказали детям о пешеходном переходе, дорожных знаках и различных ситуациях, которые могут произойти на дороге.

Кроме того, школьникам были вручены раскраски с интересными историями и информативные памятки.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф