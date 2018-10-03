В Мордовии оштрафовали женщину, продавшую мёд неизвестного происхождения

В Темникове была оштрафована гражданка, которая продавала мёд неизвестного происхождения.
В ходе проведения рейдового мероприятия в указанном городе сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что гражданка Лебедева намеревается продать около 30 кг мёда без ветеринарно-сопроводительных документов, которые подтверждали бы надлежащий уровень качества товара.
В итоге нарушительница была привлечена к административной ответственности.
Сотрудники Россельхознадзора напоминают о том, что употребление продукции неизвестного происхождения представляют собой угрозу для жизни и здоровья человека.
Источник: ursn-rm.ru