Мордовские заключенные играют в КВН

В Мордовии осужденные продолжают играть в КВН.

Очередная игра прошла в лечебно-профилактическом учреждении №21. В мероприятии приняли участие команда осужденных женщин «Активия» и команда осужденных мужчин «Божьи одуванчики».

Программа юмористических соревнований состояла из четырех этапов, среди которых приветствие, разминка, музыкальный конкурс и домашнее задание.

Победу одержали представительницы команды «Активия» благодаря динамике исполнения и сценической культуре.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН России по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su