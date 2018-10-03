Что расскажет исследование ДНК

Генные исследования – это очень интересное и перспективное направление современной биологии. Исследования ДНК помогают ответить на массу вопросов – от вопросов отцовства до процентов наследования того или иного заболевания и даже внешних черт у нас или наших потомков.

В бытовом, приземленном смысле анализ ДНК часто используется для установления истины в различных ситуациях, в которых иного аргумента, кроме ДНК тест, нет. Итак, что можно установить с помощью проведения анализа ДНК – секвенирования, как это правильно называется – уже сегодня, в самой рядовой лаборатории:

Являются ли предполагаемые близкие вашими родителями, братьями, сестрами или иными родственниками

Есть ли вероятность наследования будущим ребенком генетических заболеваний и какой процент у этой вероятности, и какие меры можно предпринять против наследования заболеваний при планировании ребенка

К какой расе относится человек, чей образец ДНК предоставлен для исследования

На каком сроке находится беременная женщина

Есть ли нарушения у развивающегося плода и какие меры по контролю для его лечения необходимо предпринять

У исследования наивысшая точность результата, что обеспечено применением самых современных методик при проведении анализа в лаборатории.

Проведение анализа может понадобиться нам в самых разных и неожиданных ситуациях, самая распространенная из которых обусловлена необходимостью подтвердить родственную связь с отцом ребенка для того, чтобы обязать его выплачивать алименты при разводе и отказе его брать на себя такую ответственность.

Как же делают это тестирование и безопасно ли его делать? Наибольшая точность результата обеспечивается тогда, когда проведению анализа ничто не препятствует – когда специалисту добровольно предоставляют биоматериал (кровь, образцы волос или ногтей) или буккальный эпителий (это образец биоматериала, получаемого путём соскоба со внутренней стороны щеки). Если специалисту приходится иметь дело с образцом ткани или волос, долго лежавших где-то, или с тканями, из которых необходимо извлечь пото-жировые следы, то дело, естественно осложняется, ведь для того, чтобы «прочитать» молекулу, её сначала нужно выделить, скопировать множество раз и уже потом делить на небольшие кусочки, удобные для проведения анализа. Однако ничего невозможного для современной науки сейчас нет: код ДНК содержится во всех живых клетках, а технологии ДНК анализа совершенствуются с каждым днем.

Когда результат отцовства признается положительным, то цифры совпадений обычно составляют до 99,999999%, кроме того, в документе, выдаваемом лабораторией, указываются так называемые генетические паспорта лиц и некоторые сведения о структуре их ДНК.

ДНК анализ становится всё совершеннее, процесс всё быстрее и дешевле, так что, возможно, в будущем, его проведение достигнет небывалых высот и максимальной скорости. А пока помощь в проведении анализа может оказать ДНК ЦЕНТР "ДТЛ". Эта лаборатория – одна из ведущих специалистов в Москве. В лаборатории проводят исследования, на основе которых выдаются заключения для всех судов Российской Федерации. Анализ здесь – это быстрая, эффективная и на 100% конфиденциальная процедура.