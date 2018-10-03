В одной из больниц Мордовии умерла годовалая девочка

В Мордовии проводится проверка по факту смерти годовалой девочки в больнице.

1 октября девочка 2017 года рождения скончалась в реанимационном отделении инфекционной больницы. Предварительной причиной смерти ребенка была названа менингококковая инфекция. Известно, что девочка была доставлена в больницу за несколько часов до смерти.

Октябрьский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Республике Мордовия проводит доследственную проверку по факту смерти ребенка.

По результатам указанной проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: mordovia.sledcom.ru