Жителя Башкирии суд признал виновным в покушении на убийство

Суд признал собранные Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ доказательства достаточными для вынесения приговору жителю Башкирии.

Следствие установило, что 25-летний житель Стерлитамака, многократно ранее судимый за разбои и грабежи, виновен в покушении на убийство.

Как было установлено, в октябре прошлого года в Пролетарском районе Саранска ночью произошло драка, в которой участвовал осужденный. 39-летний мужчина оказался случайным свидетелем конфликта и попытался остановить драку. Преступник нанес пострадавшему несколько ударов молотком, причинив закрытую черепно-мозговую травму.

Пострадавший без сознания был доставлен в больницу, но, к счастью, остался жив.

Преступнику было назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.