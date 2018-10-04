В Зубово-Полянском районе в ДТП с участием грузовика и внедорожника погиб мужчина

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника, в результате которого погиб 33-летний мужчина.

Происшествие произошло поздним вечером 3 октября на 457-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 48-летний мужчина, который находился за рулем грузового автомобиля марки МАЗ, протаранил внедорожник марки «Мицубиси».

От полученных телесных повреждений 33-летний мужчина, управлявший внедорожником, скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного ДТП.

Источник: гибдд.рф