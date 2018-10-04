В Мордовии был заключен под стражу чиновник, подозреваемый в получении взяток

В Мордовии был заключен под стражу один из руководителей районной администрации, который подозревается в получении взяток.

Начальник управления организации торгов и информатизации Кочкуровского района, по информации правоохранительных органов, получая незаконные денежные вознаграждения, обеспечивал победы в электронных аукционах определенным организациям.

В период с декабря 2016 года по февраль нынешнего года подозреваемый получил от коммерческих структур взятки в размере 13 тыс. и 16 тыс. рублей. Чиновник был задержан при попытке получения денежного вознаграждения, размер которого составил более 590 тыс. рублей.

В данный момент подозреваемый заключен под стражу.

Источник: 13.мвд.рф