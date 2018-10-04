В Рузаевке в ДТП с участием двух автомобилей был травмирован человек

В Рузаевке произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.
ДТП произошло 3 октября, около 19:35. Недалеко от дома №81, который расположен по адресу – улица Зои Космодемьянской, не смогли поделить дорогу два автомобиля.
В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. Какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.
Причина столкновения автомобилей в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru