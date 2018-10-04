Жительница Мордовии расплатилась за обувь поддельной денежной купюрой

В Зубово-Полянском районе 59-летняя женщина расплатилась за обувь поддельной денежной купюрой.

Недавно в полицию обратилась владелица торговой точки, расположенной в поселке Зубова Поляна. Женщина сообщила, что одна из посетительниц расплатилась за приобретенный товар поддельной денежной купюрой номиналом 5 тыс. рублей.

Выяснилось, что фальшивую банкноту предъявила 59-летняя жительница поселка Умет, которая приобрела в указанной торговой точке осенние ботинки. Женщина на протяжении нескольких лет откладывала сбережения и в этом году решила потратить часть накоплений на покупку обуви. Когда именно и при каких обстоятельствах была получена фальшивая денежная купюра, гражданка не может вспомнить.

Стражи порядка проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф