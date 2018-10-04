В Ичалковском районе автомобиль сбил велосипедистку

В Ичалковском районе велосипедистка попала под колеса автомобиля.

Указанное происшествие произошло вечером 3 октября на 59-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. По предварительным данным, женщина 1980 года рождения, управлявшая автомобилем марки LADA XRAY, не уступила дорогу велосипедистке 1995 года рождения и совершила на неё наезд.

Пострадавшая доставлялась в районную больницу. Медики диагностировали у девушки ушиб. После оказания помощи велосипедистка была отпущена домой.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства инцидента.

Источник: гибдд.рф