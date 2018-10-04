Житель Мордовии подозревается в краже денег с банковской карты бывшей сожительницы

В Мордовии 20-летний парень подозревается в краже денежных средств с банковской карты своей бывшей сожительницы.
20-летний житель Тургенево, находясь в Москве, где он работал вахтовым методом, посредством переписки в социальной сети познакомился с 19-летней девушкой, также проживающей в Мордовии.
Вернувшись в Мордовию, молодой человек стал жить с возлюбленной. Однажды девушка доверила парню свою банковскую карту для покупки продуктов. Молодой человек, зная данные указанной карты, загрузил на мобильный телефон специальное приложение, позволяющее снимать деньги с платежного устройства.
Спустя некоторое время влюбленные расстались. После этого парень снял со счета своей бывшей сожительницы денежную сумму в размере 8 тыс. рублей.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.
Источник: 13.мвд.рф