Житель Мордовии подозревается в краже денег с банковской карты бывшей сожительницы

В Мордовии 20-летний парень подозревается в краже денежных средств с банковской карты своей бывшей сожительницы.

20-летний житель Тургенево, находясь в Москве, где он работал вахтовым методом, посредством переписки в социальной сети познакомился с 19-летней девушкой, также проживающей в Мордовии.

Вернувшись в Мордовию, молодой человек стал жить с возлюбленной. Однажды девушка доверила парню свою банковскую карту для покупки продуктов. Молодой человек, зная данные указанной карты, загрузил на мобильный телефон специальное приложение, позволяющее снимать деньги с платежного устройства.

Спустя некоторое время влюбленные расстались. После этого парень снял со счета своей бывшей сожительницы денежную сумму в размере 8 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф