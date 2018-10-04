В Саранске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе.

Указанное происшествие произошло днем 3 октября по адресу – улица Гагарина. По предварительной информации, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Добраться до другой стороны улицы гражданке так и не удалось. В определенный момент на женщину совершил наезд автомобиль марки «Опель-Астра».

Пострадавшая была доставлена в одну из городских больниц. По предварительным данным, после оказания медицинской помощи женщина была отпущена домой.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту наезда автомобиля на женщину.

Источник: гибдд.рф