Житель Саранска был ограблен интернет-мошенниками при покупке парфюмерии

В Саранске местный житель лишился денег при покупке парфюмерной продукции.

На одном из сайтов житель Саранска оформил заказ на приобретение парфюмерной продукции. Стоимость товара составила около 3 тыс. рублей. Мужчина перечислил деньги на указанной якобы менеджером торговой организации счет.

В оговоренные сроки горожанин товар так и не получил. Попытки связаться с продавцом оказались безрезультатными.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф