В Саранске арестовали любителя мата

В Саранске был арестован 37-летний уроженец Курганской области, который ругался матом в общественном месте.

Днем 27 сентября 37-летний уроженец Курганской области, который работает на одной из автомоек Саранска, находясь в помещении офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу – проспект 50 лет Октября, громко ругался матом в присутствии других граждан. На замечания мужчина никоим образом не реагировал.

Решением суда в отношении правонарушителя была избрана мера наказания в виде административного ареста сроком на пять суток.

По информации пресс-службы Ленинского районного суда города Саранска.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru