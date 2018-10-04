Мордовскому заключенному прислали посылку с запрещенными предметами

В одну из исправительных колоний Мордовии была прислана посылка с запрещенными предметами.

Недавно сотрудниками исправительной колонии №11 во время досмотра посылки, которая поступила от жителя Астрахани для заключенного, приговоренного к 11 годам лишения свободы, были обнаружены и конфискованы мобильный телефон, зарядное устройство к нему, сим-карта, флеш-карта и банковская карта.

В настоящее время проводится проверку по указанному факту. Виновное лицо будет привлечено к ответственности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su