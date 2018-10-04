Владимир Волков встретился с венгерскими инвесторами

Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с инвесторами из Венгрии.

В ходе указанной встречи обсуждался ход работ по реализации проекта по строительству молочного комплекса на 2400 голов дойного стада в Теньгушевском районе республики в рамках соглашения, которое два года назад было заключено между правительством республики и министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии.

Владимир Волков отметил, что для региона указанный проект имеет огромное значение, поэтому руководство республики будет оказывать поддержку инвесторам.

Представители венгерской стороны остались довольны работой органов исполнительной власти по решению вопросов, которые возникают в процессе реализации проекта.

По предварительным данным, молочный комплекс будет построен к началу 2020 года.

Источник: e-mordovia.ru