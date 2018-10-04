Житель Инсарского района подозревается в угоне автомобиля и краже товаров

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего молодого человека, который подозревается в краже продуктов и угоне автомобиля.

На минувших выходных сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о том, что в супермаркете, расположенном в центральной части города, один из клиентов пытался украсть продукты.

Предполагаемым похитителем продуктов оказался 23-летний житель одного из сел Инсарского района, который, как выяснилось, днем ранее был объявлен в розыск по причине подозрения в угоне автомобиля марки «Лада-Гранта».

Для дальнейшего разбирательства молодой человек был передан сотрудникам полиции.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia