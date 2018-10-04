В Саранске уснувший таксист устроил ДТП

В Саранске уснувший за рулем таксист устроил серьезное ДТП.

Происшествие произошло ранним утром 4 октября на одной из улиц Саранска. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем машины такси, уснул в определенный момент движения, вследствие чего неуправляемое транспортное средство протаранило два автомобиля.

Транспортные средства получили серьезные повреждения.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Обстоятельства инцидента выяснят сотрудники Госавтоинспекции.

По информации, которая была опубликована очевидцами происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo