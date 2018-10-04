В Саранске задержали супругов из Рузаевки, подозреваемых в краже

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали супругов из Рузаевки, которые подозреваются в краже товаров из супермаркета.

На прошлой неделе сотрудники Росгвардии во время патрулирования улиц Октябрьского района Саранска получили сигнал о срабатывании кнопки экстренного вызова полиции в одном из сетевых супермаркетов.

Прибыв на место инцидента, сотрудники Росгвардии выяснили, что в торговом зале была замечена супружеская пара, намеревавшаяся похитить товары. Подозреваемыми оказались супруги из Рузаевки, которые ранее уже попадали в поле зрения камер видеонаблюдения службы безопасности супермаркета во время хищения продукции.

Подозреваемые были переданы сотрудникам полиции.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia