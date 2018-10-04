Житель Саранска остался без автомобиля из-за долгов

В Саранске судебные приставы арестовали автомобиль, принадлежащий мужчине, имеющему задолженности по двум кредитам.

29-летний гражданин взял в КПК «Доверие» кредит в размере порядка 500 тыс. рублей. В качестве залога был оформлен принадлежащий горожанину автомобиль марки «Инфинити». Кредит возвратить мужчина то ли не смог, то ли не захотел. В итоге должник взял ещё один кредит в другой организации на сумму около 900 тыс. рублей. На этот раз под залогом вновь оказалось упомянутое транспортное средство.

2 октября на автомобиль должника был наложен арест.

Стоит отметить, что ранее судебный пристав намеревался навестить должника, но по месту регистрации гражданин обнаружен не был. Родители горожанина заявляют, что он проживает по другому адресу, но не сообщают, где именно.

Источник: r13.fssprus.ru