Житель Ардатова подозревается в краже личных вещей из квартиры знакомой

В Ардатове сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя, который подозревается в краже личных вещей из квартиры своей знакомой.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что ранее судимый 23-летний житель Ардатова неоднократно гостил у своей 44-летней знакомой. Однажды молодой человек сделал дубликаты ключей от квартиры женщины.

Не так давно парень, употребляя спиртное вместе со своим другом, решил пополнить запасы так называемой бодрящей жидкости преступным путем. Подозреваемый сказал приятелю, что ему нужно забрать свои вещи из чужой квартиры. Под этим предлогом собутыльники направились к знакомой предполагаемого преступника, которой в это время дома не было. Подозреваемый, воспользовавшись упомянутыми дубликатами ключей, проник в квартиру женщины и похитил оттуда утюг. Друг горожанина ждал его на улице. Спустя несколько дней, действуя по аналогичной схеме, подозреваемый похитил из квартиры знакомой акустическую гитару.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении горожанина.

Источник: 13.мвд.рф