В Мордовии обсудили перспективы развития молочного животноводства в республике

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с генеральным директором сыродельного комбината «Ичалковский» Николаем Киреевым и генеральным директором завода «Сармич» Александром Киреевым.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся перспектив дальнейшего развития предприятий и молочного животноводства в регионе. Отдельное внимание было уделено строительству двух новых молочных комплексов на 1200 голов дойного стада каждый в Ичалковском и Инсарском районах. В Ичалковском районе начался поэтапный запуск производства. Молочный комплекс в Инсарском районе будет введен в эксплуатацию в конце следующего года.

Владимир Волков отметил важность реализации указанных проектов, а также заявил, что в этом году нужно достичь 6,2 тысячи килограммов надоя от одной фуражной коровы.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru