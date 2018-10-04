В Атюрьевском районе были зафиксированы нарушения антикоррупционного законодательства

В Атюрьевском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства о противодействии коррупции сотрудниками районной администрации и муниципальных учреждений.

Заместителем начальника финансового управления, главным бухгалтером в справке на супруга не был указан полученный доход в размере более 74 тыс. рублей. Начальником отдела бухгалтерии и заместителем начальника финансового управления в справке на супругов не были указаны автомобили марки ВАЗ и САЗ.

Директор одной из школ не указал в справке доход в размере более 380 тыс. рублей. Директор другой школы частично скрыл весь полученный доход по основному месту работы.

Также руководитель муниципального учреждения не указал в справке автомобили марки САЗ и ВАЗ.

Главе Атюрьевского муниципального района было внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Источник: prokrm.ru