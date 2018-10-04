Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с руководством группы компаний «Оптикэнерго».

В ходе указанной встречи были обсуждены перспективы развития действующих предприятий группы компаний. Главе региона было доложено, каким образом идет строительство нового цеха на заводе «Сарансккабель-Оптика», где будет налажен выпуск алюминиевых и стальных трубок для автомобильных радиаторов, кондиционеров и систем охлаждения, а также кабелей для компьютерных сетей и волоконно-оптических кабелей. С запуском этого цеха, который запланирован на первый квартал 2019 года, производство волоконно-оптических кабелей на предприятии увеличится на 30%.

Во втором квартале следующего года будет открыт новый цех на другом заводе группы компаний – «ЭМ-КАБЕЛЕ».

Также главе республики доложили об открытии филиала медицинского центра «Новомед» в Ромоданово.

Источник: e-mordovia.ru