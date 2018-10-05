Жителя Лямбирского района осудили за вымогательство

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Лямбирского района, обвиняемого в вымогательстве.

В марте 2006 года осужденный, угрожая жестокой физической расправой, заставил потерпевшего оформить на третье лицо доверенность на право распоряжения четырехкомнатной квартирой, стоимость которой составляет более 1,1 млн рублей. Затем преступник заключил с третьим лицом договор купли-продажи указанной квартиры.

Весной того же года злоумышленник путем вымогательства заставил потерпевшую отдать ему денежную сумму в размере 160 тыс. рублей. Стоит отметить, что осужденный применял в отношении гражданки насилие.

На протяжении нескольких лет вымогатель скрывался от следствия. Задержать мужчину удалось зимой прошлого года.

Решением Ленинского районного суда города Саранска преступник был приговорен к 8 годам тюремного заключения.

Источник: prokrm.ru