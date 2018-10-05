Жительница Рузаевского района в очередной раз стала жертвой мошенников

63-летняя жительница Рузаевского района во второй раз стала жертвой неизвестных мошенников.

Ранее указанная гражданка уже была ограблена мошенниками. Тогда женщина лишилась крупной денежной суммы под предлогом оказания медицинских услуг.

На этот раз гражданке позвонил неизвестный мужчина, который представился судьей из Москвы и сообщил о том, что по факту упомянутого мошенничества было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого есть возможность получить материальную компенсацию. Затем женщине позвонил якобы юрист, звонок которого она уже ждала после беседы с работником суда. Адвокат сообщил, что компенсацию можно будет получить после перечисления денег. В итоге под этим и другими предлогами жительница Мордовии перевела на счет мошенников более 100 тыс. рублей.

Полицейскими было установлено, что деньги получил житель Рязанской области. Последний в свою очередь заявил, что денежные средства он передал случайному знакомому, который попросил его получить перевод.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф