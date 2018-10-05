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Прокуратура Ичалковского района добивается погашения задолженности по зарплате

Прокуратура Ичалковского района добивается погашения задолженности по зарплате

В Ичалковском районе работники одного из местных предприятий не получили зарплату за август.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что дирекция ООО «Дилер» не выплатила девяти работникам заработную плату за август нынешнего года. В итоге образовалась задолженность по зарплате, размер которой составил 38 тыс. рублей.

Прокурор района направил в судебный участок девять исковых заявлений. Также директору  ООО «Дилер» было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства и привлечении к ответственности лиц, которые их допустили.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.


Источник: prokrm.ru