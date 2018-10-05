Сотрудники ГИБДД провели занятия в УФСИН РФ по Мордовии

В Мордовии сотрудники ГИБДД провели занятия в региональном УФСИН.

Культурный центр УФСИН РФ по Мордовии стал место проведения указанных занятий, которые были посвящены обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике совершения дорожно-транспортных происшествий с сотрудниками службы исполнения наказаний.

Врио начальника отдела ГИБДД ОМВД по Зубово-Полянскому району Андрей Вишняков предоставил статистику нарушения ПДД сотрудниками УФСИН. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Татьяна Лябишева обратила внимание на необходимость соблюдения мер безопасности.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

Источник: 13.fsin.su