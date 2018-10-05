В Саранске в результате ДТП пострадал 27-летний молодой человек

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 27-летний молодой человек.

Указанное происшествие было зафиксировано вечером 4 октября. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шкода», двигаясь по улице Коваленко, допустил столкновение с автомобилем марки «Лада-Калина».

27-летнему молодому человеку, который управлял «Калиной», понадобилась медицинская помощь. Автомобилисту был назначен курс домашнего лечения.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине водитель «Шкоды» допустил столкновение с «Ладой».

По факту ДТП было возбуждено дело об административном правонарушении.

Источник: гибдд.рф