В Саранске женщина пострадала в ДТП, которое сама же и устроила

В Саранске женщина устроила ДТП, в котором сама же и пострадал.

Происшествие произошло вечером 4 октября в селе Макаровка. Женщина 1986 года рождения, которая находилась за рулем автомобиля марки «Шевроле», допустила столкновение с автомобилем марки «Дэу» под управлением мужчины 1974 года рождения.

В итоге медицинская помощь понадобилась предполагаемой виновнице аварии.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, в ходе которой будет установлено, по какой причине женщина допустила столкновение.

По факту аварии было возбуждено дело об административном правонарушении.

Источник: гибдд.рф