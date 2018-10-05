В Мордовии агрохимикаты хранились на открытой территории

В Кадошкинском районе агрохимикаты хранились на открытом земельном участке.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что ООО «Магма ХД» вопреки требованиям действующего законодательства между селом Латышовка и поселком Кадошкино хранило 30 мешков агрохимикатов аммиачной селитры по 800 кг каждый на открытом земельном участке и без поддонов. Стоит отметить, что попадание указанных химикатов в воду может причинить вред окружающей среде и здоровью человека. Помимо этого, нахождение аммиачной селитры на открытом пространстве угрожает её сохранности.

В отношении ООО «Магма ХД» была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составляет 2 тыс. рублей.

В настоящее время все нарушения полностью устранены.

Источник: prokrm.ru