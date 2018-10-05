Жительница Мордовии перечислила неизвестным мошенникам крупную денежную сумму

В Зубово-Полянском районе 39-летняя местная жительница была ограблена неизвестными мошенниками.

Четыре года назад 39-летняя жительница Зубово-Полянского района на одном из сайтов заказала средство для похудения, которое оказалось неэффективным, но вреда здоровью не причинило.

В августе нынешнего года женщине позвонила незнакомка, которая представилась работницей прокуратуры и сообщила, что в отношении компании, продававшей упомянутое средство для похудения, было возбуждено уголовное дело. Затем звонившая рассказала, что товар был признан некачественным и поэтому всем покупателям полагается денежная компенсация. Жительнице Зубово-Полянского района, по словам якобы работницы прокуратуры, полагалась выплата в размере 450 тыс. рулей. Но для получения денег нужно было заплатить госпошлину в размере 17 тыс. рублей. Женщина, желая получить весьма неплохую компенсацию, перевела на указанный мошенницей счет необходимую сумму.

Затем гражданке позвонил незнакомец, который также представился сотрудником прокуратуры и сообщил, что деньги женщине привезут на инкассаторской машине, поскольку сумма компенсации является слишком крупной для безналичных переводов. После этого мошенник заявил, что перевозку денег должна оплатить пострадавшая, а также ей нужно оплатить страховку в размере 135 тыс. рублей. Женщина перечислила двумя платежами необходимую сумму, а затем получила ещё один звонок от упомянутого якобы представителя прокуратуры. На этот раз звонивший сообщил, что деньги можно перечислять только одним платежом, поскольку иначе оплата страховки не засчитывается. Женщина, ничему не смутившись, совершила ещё один перевод.

После этого жительнице Зубово-Полянского района позвонил незнакомец, представившийся работником банка. Мужчина сообщил, что компенсация будет выплачиваться за счет государственных средств, по причине чего женщина должна заплатить 13% подоходного налога. Женщина продолжила пополнять счета мошенников. После того, как деньги были перечислены, так называемый подставной сотрудник банка предложил женщине открыть кредитную карту. Женщина приняла данное предложение и перевела якобы на свой счет 200 тыс. рублей.

В общей сложности масштабная афера лишила жительницу Мордовии 576,5 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции было установлено, что номера телефонов, с которых поступали звонки, а также банковские счеты, на которые переводились деньги, зарегистрированы в Москве.

Источник: 13.мвд.рф