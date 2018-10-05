С начала года в Мордовии было зарегистрировано более 650 наркопреступлений

В Мордовии представители правоохранительных органов предоставили отчет о работе, проделанной в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков с начала нынешнего года.

5 октября в конференц-зале УНК МВД по Мордовии для представителей СМИ состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам борьбы с распространением незаконных наркотических веществ.

В ходе указанной пресс-конференции стало известно, что в период с января по сентябрь нынешнего года в Мордовии было зарегистрировано 659 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За отчетный период стражи порядка изъяли более 22,5 кг запрещенных веществ.Всеми правоохранительными органами республики предварительным расследованием окончено 339 наркопреступлений.

Кроме того, в нынешнем году в суд были направлены уголовные дела в отношении 322 лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Источник: 13.мвд.рф