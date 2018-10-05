В Саранске были зафиксированы нарушения правил обучения водителей

В Саранске были выявлены нарушения при осуществлении образовательной деятельности по программам подготовки водителей.

Районная общественная организация «Всероссийское общество автомобилистов» занималась подготовкой транспортных средств водителей категории «В» без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии учебного помещения санитарным нормам и заключения Госавтоинспекции о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям.

Кроме того, с Госавтоинспекцией не была согласована образовательная программа.

В отношении и.о. председателя районной общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Кроме того, два лица, допустившие указанные нарушения, были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Источник: prokrm.ru