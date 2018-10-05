В Мордовии правозащитники посетили исправительные учреждения

Члены общественной наблюдательной комиссии Мордовии и заведующая организационно-правовым отделом аппарата уполномоченного по правам человека в Мордовии Татьяна Першина посетили несколько исправительных учреждений Мордовии.

Правозащитники посетили лечебно-профилактическое учреждение №21 и исправительную колонию №5. В ходе указанных визитов с целью ознакомления с условиями содержания заключенных были совершены обходы учреждений.

Также во всех учреждения правозащитники провели прием осужденных по личным вопросам.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su