В Мордовии правозащитники посетили исправительные учреждения

Члены общественной наблюдательной комиссии Мордовии и заведующая организационно-правовым отделом аппарата уполномоченного по правам человека в Мордовии Татьяна Першина посетили несколько исправительных учреждений Мордовии.
Правозащитники посетили лечебно-профилактическое учреждение №21 и исправительную колонию №5. В ходе указанных визитов с целью ознакомления с условиями содержания заключенных были совершены обходы учреждений.
Также во всех учреждения правозащитники провели прием осужденных по личным вопросам.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.fsin.su