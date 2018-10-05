В Мордовии признали недействительными договоры о размещении аттракционов в парке

Арбитражный суд Республики Мордовия признал недействительными договоры, которые были заключены между индивидуальными предпринимателями и муниципальным учреждениям.

Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Саранск «Городские парки» весной нынешнего года заключило с двумя индивидуальными предпринимателями договоры о совместной организации отдыха и культурного досуга населения. Суть указанных документов заключалась в том, что предприниматели получали площадки для размещения аттракционов, за пользование которыми они должны были платить парку.

Вопреки требованиям законодательства в договорах не были пунктов, предполагающих объединение вкладов сторон для извлечения прибыли, получение парком доходов от совместной деятельности и получение какой-либо совместной прибыли в принципе.

В итоге рассматриваемые соглашения были признаны фиктивными сделками, совершенными с целью прикрытия сделки аренды.

Источник: prokrm.ru