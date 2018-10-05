Глава Мордовии Владимир Волков поздравил учителей с профессиональным праздником.

В своем праздничном обращении глава республики отметил, что профессия учителя является одной из самых важных и востребованных. Также Владимир Волков подчеркнул, что именно педагоги закладывают интеллектуальную и нравственную основу общества.

Кроме того, глава республики отметил, что для правительства Мордовии всегда будет исходить из того, что улучшение материальной базы, современное оснащение образовательного процесса, всемерное поощрение творческого педагогического труда и решение социальных проблем учительства являются задачами первой важности.

Полный текст поздравительного обращения главы региона был опубликована на сайте правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru