Мордовские школьники присоединились к уборке леса

В Мордовии школьники приняли участие в уборке мусора в лесу.

Организатором указанного мероприятия стало ГКУ РМ «Краснослободское территориальное лесничество». Уборка мусора была организована в лесном фонде Ельниковского участкового лесничества.

В акции приняли участие члены школьного лесничества «Зеленый дом», которое функционирует на базе Стародевиченской СОШ.

Силами участников акции залежи мусора были убраны в кварталах №№ 181 и 182 вдоль автодороги на площади 0,5 га.

Стоит отметить, что данное мероприятие было проведено в рамках акции под названием «Живи лес».

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru