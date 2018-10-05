Мордовские школьники присоединились к уборке леса

В Мордовии школьники приняли участие в уборке мусора в лесу.
Организатором указанного мероприятия стало ГКУ РМ «Краснослободское территориальное лесничество». Уборка мусора была организована в лесном фонде Ельниковского участкового лесничества.
В акции приняли участие члены школьного лесничества «Зеленый дом», которое функционирует на базе Стародевиченской СОШ.
Силами участников акции залежи мусора были убраны в кварталах №№ 181 и 182 вдоль автодороги на площади 0,5 га.
Стоит отметить, что данное мероприятие было проведено в рамках акции под названием «Живи лес».
По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.
Источник: e-mordovia.ru