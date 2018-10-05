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НИИИС имени А. Н. Лодыгина посетили гости из Казахстана

НИИИС имени А. Н. Лодыгина посетили гости из Казахстана

НИИИС имени А. Н. Лодыгина посетили представители делегации из Казахстана.

Представители НИИИС имени А. Н. Лодыгина провели В2В-переговоры с коллегами из Казахстана.  Главной целью переговоров стало налаживание взаимовыгодного сотрудничества в области светотехники. Стоит отметить, что гости из Казахстана также ознакомились с производственными возможностями НИИИС имени А.Н. Лодыгина и пообщались с техническими специалистами.

В ближайшем будущем может быть налажена поставка светильников НИИИС имени А.Н. Лодыгина на рынок Казахстана.

Кроме того, некоторые казахстанские компании заявили о желании проводить испытания своей продукции в аккредитованной испытательной лаборатории НИИИС имени А.Н. Лодыгина.

 


Источник: e-mordovia.ru