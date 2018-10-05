НИИИС имени А. Н. Лодыгина посетили гости из Казахстана

НИИИС имени А. Н. Лодыгина посетили представители делегации из Казахстана.

Представители НИИИС имени А. Н. Лодыгина провели В2В-переговоры с коллегами из Казахстана. Главной целью переговоров стало налаживание взаимовыгодного сотрудничества в области светотехники. Стоит отметить, что гости из Казахстана также ознакомились с производственными возможностями НИИИС имени А.Н. Лодыгина и пообщались с техническими специалистами.

В ближайшем будущем может быть налажена поставка светильников НИИИС имени А.Н. Лодыгина на рынок Казахстана.

Кроме того, некоторые казахстанские компании заявили о желании проводить испытания своей продукции в аккредитованной испытательной лаборатории НИИИС имени А.Н. Лодыгина.

Источник: e-mordovia.ru