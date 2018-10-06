В Дубенском районе в результате ДТП пострадал человек

В Дубенском районе произошел наезд транспортного средства на препятствие, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло днем 5 октября в селе Кочкуров. По предварительной информации, гражданин, управлявший автомобилем неустановленной марки, не смог должным образом проконтролировать дорожную ситуацию, вследствие чего транспортное средство совершило наезд на препятствие.

В результате данного ДТП телесные повреждения получил один человек. Какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Причина происшествия в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

Источник: 13.mchs.gov.ru