В Саранске горел жилой дом

В Саранске произошло возгорание жилого дома.

Днем 5 октября сотрудники МЧС получили экстренное сообщение о том, что на улице Новой произошел пожар. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что горит жилой дом №19. Огонь охватил постройку на площади 81 кв. м.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

Сумма ущерба, причиненного пожаром владельцам жилого дома, настоящее время подсчитывается.

Точная причина возгорания жилого дома в данный момент устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru