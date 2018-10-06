В Ельниковском районе по причине ДТП пострадал человек

В Ельниковском районе в результате опрокидывания автомобиля в кювет пострадал человек.

Происшествие произошло утром 5 октября на 5-м километре дороги, которая пролегает между Ельниками и Краснослободском. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля неустановленной марки, в определенный момент движения не сумел удержать контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

В результате опрокидывания автомобиля телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего пока что нет никакой информации.

В скором времени сотрудники Госавтоинспекции установят причину данного происшествия.

Источник: 13.mchs.gov.ru