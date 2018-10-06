В Саранске состоятся чемпионат и первенство ПФО по плаванию

В Саранске пройдут чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по плаванию.

Дворец водных видов спорта Саранска станет местом проведения указанных соревнований. Состязания будут проходить в период с 16 по 19 октября.

Участниками соревнований станут спортсмены из Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Пермского края, Башкортостана, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Мордовии и Чувашии. В общей сложности ожидается более 800 пловцов и тренеров.

Мордовия на данных соревнованиях будут представлять воспитанники ГАУ РМ «РСТЦ «Старт».

Источник: e-mordovia.ru