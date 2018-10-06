В поселке Торбеево ремонтируют дороги

В поселке Торбеево активно ведутся работы по ремонту дорог.

В настоящее время уже проведено грейдирование, выравнивание и подсыпка щебнем дорог общего пользования по улицам Мичурина, Богдана Хмельницкого, Вторая Пятилетка и Ломоносова. Кроме того, вдоль проезжей части были сооружены дренажные канавы и кюветы для отвода дождевых осадков.

Помимо этого, был отремонтирован мост, расположенный возле стадиона имени М.П. Девятаева, и смонтирован деревянный пешеходный переход параллельно улицы Юбилейной.

Также в октябре будет отремонтирована дорога на улице Октябрьской.

По информации «Известий Мордовии».