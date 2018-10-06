На «Мордовцементе» открыли новую линию

5 октября был введен в эксплуатацию новый помольный комплекс полусухой линии «Мордовцемента».

Новые цементные мельницы смогут обеспечить полный цикл производства на площадке отделения так называемого полусухого способа, а также повысят уровень производительности и эффективности всего предприятия.

Помольный комплекс позволяет выпускать новые виды продукции, высокомарочные цементы, которые пользуются популярностью среди потребителей.

Объем инвестиционных вложений в новый помольный комплекс составил 5 миллиардов рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru