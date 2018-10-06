В Рузаевке дети посетили пожарно-спасательную часть

Рузаевскую пожарно-спасательную часть посетили воспитанники образовательных учреждений.

Сотрудники пожарно-спасательной части рассказали детям о пожарных машинах, их оборудовании и принципе работы. Кроме того, юным гостям было разрешено забраться в салон служебного транспортного средства, а также надеть настоящие каски и противогазы.

Также пожарные рассказали детям об особенностях своей профессиональной деятельности.

Кроме того, сотрудники пожарно-спасательной части рассказали посетителям о правилах поведения во время пожара.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru